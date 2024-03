Thierno Diallo disputarà diumenge a Antalya la final de cavall amb arcs en la Copa del Món

El gimnasta manresà de l'Egiba Thierno Diallo disputarà diumenge la final de cavall amb arcs de la prova de la Copa del Món que està tenint lloc durant tot el cap de setmana a Antalya (Turquia). Diallo, que es prepara per als europeus de Rimini, que es faran del 24 al 28 d'abril, i per als Jocs de París, ha estat setè en les qualificatòries i intentarà lluitar per una medalla. A més, dissabte disputarà també les prèvies del seu millor aparell, les paral·leles, amb la intenció, també, de quedar dels vuit millors.

Així, Diallo ha obtingut una nota de 13,500 punts en una classificació en què també ha accedit a la final el seu company de selecció, el sevillà Daniel Carrión (13.800). Els altres competidors diumenge seran els kazakhs Nariman Kurbanov (15.600) i Zeinolla Idrissov (14.700), el jordà Ahmad abu Al Soud (14.900), l'ucraïnès Radomyr Stelmakh (14.100), el turc Mert Efe Kilicer (13.750) i el croat Mateo Zugec (13.500).

També han entrat en d'altres finals del dia el gimnasta de Viladecans Joel Plata i el mallorquí Nicolau Mir, en terra, i l'alcoià Néstor Abad (anelles).

Una setmana a Turquia

La selecció espanyola de gimnàstica artística masculina fa una setmana que és al país otomà, ja que dies enrere va participar en un torneig amistós a Antalya mateix. La formació hispana va ser segona en el concurs per formacions amb 246,000 punts, només superada pels 248,600 de Turquia. Tercer va ser Itàlia, amb 239,600.

En aquella competició, Diallo va ser sisè en el concurs general amb 79,650 punts, superat per Plata i Abad, segon i tercer, respectivament. El triomf va ser per al turc Adem Asil.

El bagenc va ser vuitè en terra (13,750), catorzè en anelles (13,200), setè en salt (13,450), desè en paral·leles (13,050) i dissetè en barra (12,100).