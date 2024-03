La VolCat concentra tota l'oferta en un cap de setmana

La VolCat, la cursa de ciclisme de muntanya que posa Igualada en l'epicentre d'aquest esport cada any per Setmana Santa, presenta en aquesta ocasió una versió reduïda a dues etapes, que totalitzen 100 quilòmetres de recorregut i gairebé 2.500 metres de desnivell positiu, però que intenta no deixar enrere les atraccions d'anys anteriors, quan se celebrava en tres i, fins i tot, quatre dies. La meteorologia, sobretot la que s'espera per a diumenge, pot condicionar els resultats d'una competició en què, d'una manera o altra, participaran uns 700 corredors.

Des del punt de vista competitiu, la cursa forma part de les VolCat Series, juntament amb la que es va fer el febrer a Platja d'Aro. La primera etapa, la d'aquest dissabte, té 61 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.500 metres. Es dirigeix cap al sud-oest d'Igualada, en direcció a Sant Martí de Tous i passarà per escenaris inèdits fins ara com el conegut com a Torrent de l'Infern. El territori permetrà ritmes alts, amb tres puntes d'alçada importants i amb dos avituallaments d'equips.

L'etapa de diumenge serà més curta, però pot venir influïda per la pluja que s'espera a l'Anoia el matí de Pasqua. És una jornada de pujades i baixades continuades cap al sud de la ciutat, en direcció a la zona de Carme i el nord-oest de la Torre de Claramunt. Hi haurà senders, trialeres, roques i arrels. El segon avituallament serà el punt més elevat de la jornada, abans d'una tornada bàsicament de baixada fins a Igualada.

Les dues etapes de la VolCat es preveuen emocionants / VolCat

Per a totes les possibilitats

Més enllà dels guanyadors de les diferents categories, la VolCat s'ha caracteritzat sempre per admetre participants de tots els nivells. Així, hi ha el Pro, amb punts de la Unió Ciclista Internacional (UCI) de la categoria UCI C3 o open, ja sigui en la modalitat individual, per a totes dues etapes, o per parelles. En aquesta hi pot haver dos participants del mateix sexe o mixt.

No es podia deixar de banda la VolCat kids, la cursa destinada per als que comencen a competir i que s'inicien en el ciclisme de muntanya. Aquesta competició serà dissabte a les quatre de la tarda en diverses categories, des de prebenjamins de 5 a 6 anys fins a infantils de 13 a 14.

Una de les novetats d'aquesta edició serà, dissabte de sis de la tarda a nou del vespre, la celebració d'una prova de la Copa Catalana de Pump Track o Pista Bomba, una especialitat que es desenvolupa en una pista curta que sembla per a bicicletes BMX però en què gairebé no s'ha de pedalar, ja que la inèrcia dels revolts i els peralts impulsa els aparells .Com tots els esdeveniments, el Parc Central de la ciutat serà el punt de referència per assistir-hi.

I finalment, no podia faltar l'Eliminator, una cursa per eliminació que ja fa edicions que té lloc el darrer dia entre els principals participant de les etapes. Tots ells competeixen fent voltes a un circuit el·líptic de la zona del pàdoc i en cada gir es van eliminant els que han passat darrers fins arribar a definir els guanyadors. Tot per a una edició de les dues dècades de la VolCat més intensa.