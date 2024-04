L'Ajuntament respon al Manresa Futbol Sala que "no deu res en concepte de subvencions"

L'Ajuntament de Manresa ha respost al Covisa que no li "deu res en concepte de subvencions" arran de l'entrevista al president del club, Pere Joan Pusó, que ha publicat aquest divendres Regió7. En ella, el directiu deia que hi havia un acord per cobrar 22.000 euros que van rebre el primer any, però que en el segon n'havien cobrat 8.000 menys.

Segons l'Ajuntament, "el president fa referència a les subvencions de pública concurrència. Es tracta de subvencions en les quals hi poden optar totes les entitats esportives que compleixin els requisits que consten a les bases. Aquestes subvencions s’atorguen per puntuació. És a dir, hi ha una bossa de diners total que es reparteix en funció de la puntuació".

Admet que el 2023, el Covisa va rebre menys diners per aquest concepte que el 2022, però que "aquesta bossa de diners del 2023 va ser inferior a la del 2022, i que hi va haver més demanda, fet que també va poder influir. En concret, el 2022 va ser de 138.000 euros i el 2023 de 113.000 euros". Afirmen que per al 2024 s'incrementarà "a 180.000 euros" i que es poden sol·licitar aquestes subvencions fins al 31 de maig.

També recorda que aquestes subvencions no són l'únic finançament dels clubs, ja que també n'hi ha per l'organització d'esdeveniments. Recorda que "l’Ajuntament de Manresa també ha assumit el cost dels dos pavellons que s’han llogat perquè entitats com el Covisa Manresa puguin desenvolupar la seva activitat esportiva amb garanties". Acaben dient que la regidoria està en permanent contacte amb el club.

D'altra banda, des del punt de vista esportiu, el Covisa rep aquest dissabte a les 18,30 hores el Cerdanyola amb la intenció de mantenir els cinc punts d'avantatge sobre La Nucia al capdavant de la classificació. El conjunt de Paco Cachinero no té baixes davant d'un rival que el va eliminar en la Copa del Rei.