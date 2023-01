Amb els preus a l’alça, fer plans extraordinaris durant aquest hivern és complicat. Tot i així, sempre ve de gust fer quelcom diferent i una de les cartes guanyadores és anar a la muntanya i gaudir de la neu. Però els esports i les activitats d’hivern no són precisament barats. El pressupost es dispara ja en el moment de comprar roba tècnica i material. Per això, l’oferta de lloguer és cada vegada més habitual. Si a més es pretén esquiar o practicar l’‘snowboard’, cal sumar el desplaçament al Pirineu i el forfet de les estacions d’esquí. Tot i així, hi ha algunes claus per estalviar, així com algunes alternatives més assequibles.

Quant val el forfet de dia de les estacions d’esquí?

Totes les estacions d’esquí alpí de Catalunya estan obertes, però ho han fet apujant el preu dels seus passis diaris i de temporada arran de la inflació i de l’increment dels costos energètics, ja que els remuntadors i els sistemes de neu artificial funcionen amb electricitat. En aquest sentit, el forfet d’adult de dia més barat l’ofereixen Tavascan per 22 euros i Vallter 2000 per 31. A Espot i Vall de Núria val 36 euros i a Port Ainé, 38. A més domini esquiable i més instal·lacions, més cars són. A Boí Taüll i Port del Compte costa 42 euros, mentre que a la Molina surt per 47 i a Masella, per 49. El més car el pagareu a Baqueira-Beret a raó de 59 euros.

Fórmules més assequibles: forfets amb descomptes i altres modalitats

Sabent que esquiar no és econòmic, les estacions busquen fórmules atractives perquè la gent s’animi a disfrutar de la neu. Hi ha packs de dies consecutius, que surten més a compte que adquirir-los individualment. Per exemple, el forfet de dia de Baqueira-Beret costa 59 euros, però el de dues jornades té un preu de 109,50 (t’estalvies 8,5 euros) i el de tres costa 162,5 en lloc de 177 euros. Un altre cas: el passi de dos dies de la Masella costa 93 euros i no 98, i el de quatre jornades puja a 186 euros en comptes de 196.

Per als debutants, aquesta opció que ofereixen algunes estacions pot resultar interessant. No la promocionen gaire, però es tracta del forfet per a principiants. Com el nom indica, permet accedir a la zona més fàcil: les cintes transportadores o els remuntadors curts. A Boí Taüll aquest passi costa 21 euros al dia per adult, a l’àrea de Beret de Baqueira, 24, i a Masella, 29,50.

Si el que hi ha són moltes ganes d’esquiar i fer ‘snowboard’, hi ha una tercera alternativa: els forfets de tarda estan disponibles en tots els complexos. En lloc d’esquiar de 9.00 a 17.00 hores, es pot fer a partir del migdia, concretament des de les 13.00 hores. A Boí Taüll el preu és de 33,50 i a Masella, de 39. Baqueira l’ofereix a partir de les 13.30 hores per 45 euros.

Llogar roba i material d’esquí en lloc de comprar-lo

Les estacions d’esquí fa anys que lloguen material dur. Però cada vegada és més habitual que les botigues també lloguin roba i accessoris, més enllà d’esquís, taules, botes, pals i cascos. Perquè tot i que sigui per un dia, és important anar ben equipat a la muntanya.

Hi ha diverses propostes i una és anar a les botigues dels pobles de muntanya. Es recomana mirar quines opcions hi ha a cada destí. Si es prefereix, i per assegurar bé la jugada, els establiments especialitzats de les ciutats també ofereixen aquest servei.

A més, el complex de la Molina posa a disposició dels seus clients aquesta opció. Això sí, en tots els casos és aconsellable anar-hi amb temps per no quedar-se sense material.

Altres activitats d’oci a la neu

Quina opció hi ha per a qui està entossudit a trepitjar neu, però mai s’ha posat uns esquís? Al marge d’anar a la muntanya pel seu compte, hi ha altres activitats d’oci a la neu més enllà de l’esquí. L’opció barata és tirar-se en trineu per les muntanyes. A més, al Pirineu, les botigues de material tècnic els lloguen per mitja jornada o dies.

Si es pretén caminar per paisatges de somni nevats es pot aconseguir unes raquetes de neu per 15 euros al dia de mitjana. Els passejos amb moto de neu també són una altra opció, així com els de trineu amb gossos o amb ‘retrack’. Tanmateix, aquestes dues opcions disparen el pressupost.