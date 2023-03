La temporada 2022-23 ja podem dir que encara la seva recta final. Les estacions ja van posant data de tancament i algunes, donades les condicions de neu escassa als peus de pistes conseqüència de la calor i la pluja del passat cap de setmana, han tancat portes. Temporalment, però les coses no pinten massa bé per tornar a obrir.

Hem visitat Font Romeu Pirineus 2000, que forma part del llistat d’estacions que ha posat data de tancament aquest diumenge, 26 de març. I quin és l’estat de pistes a les portes del penúltim cap de setmana d’obertura de la seva temporada? Doncs per saber-ho res millor que fer-ne unes quantes fotografies i un vídeo i, de passada, demanar-ho a la seva responsable comercial i de comunicació, Maude Lletché.

Així doncs, de bon matí, la màxima responsable comercial de l’estació, ens ha informat que “tenim tots els sectors oberts” i “la qualitat de la neu és primavera. A primera hora la neu està més dura. Tenim en marxa la campanya de promocions de l’esquí de primavera, que permet descomptes del 25% en tota la gamma de forfets disponibles”. També ha recordat que una activitat com l’snowtubbing està oberta o que hi ha 1,5 km de circuits oberts per a l’esquí nòrdic.

El sol ha lluït radiant tot el matí, el vent era suau, igual que les temperatures, i la qualitat de la neu era, efectivament, primavera. Poqueta gent a pistes, i és que en un dia laborable de mitjans de març ja era previsible que no n’hi hauria massa. Entre els visitants d’avui a l’estació de l’Alta Cerdanya hi havia Adan Baserba, professor de surf de neu a l’escola de l’estació. “Avui tinc festa i hem vingut a l’snowpark. Fa molt bon dia, no hi ha gaire gent i el parc està perfecte”, ha volgut remarcar.

L’acompanyaven diversos practicants de surf de neu, entre els quals la Marta Guarino, de Sabadell, que ha comentat que “per ser gairebé el final de temporada això està perfecte. No podem demanar més” però ha matisat que es tractava de “neu primavera”. Li ha donat la raó en Simón Garcia, de Barcelona, que ha posat èmfasi en el fet que “les condicions són molt bones” tenint present el què “hi ha a l’entorn”.

Passats ja uns minuts de la una de la tarda, i després d'haver estat lliscant per algunes de les pistes de la cara nord com ara Pradeilles i Paul Ribeill, tocava baixar fins al peu de pistes de Les Airelles. Allà hem preguntat per la seva opinió sobre l’estat de pistes a Rafael Muñoz, que venia de València amb la seva família a passar un dia a la neu. “Font Romeu és una estació familiar, i estem pràcticament sols. La neu és primavera, a primera hora molt bona, però després ja va venint tova. Però s’esquia bé”, ha reconegut.

Una valoració similar l’ha fet l’Enric Ferrer, que venia des de Barcelona amb el seu fill. A peu del restaurant de Les Airelles ha explicat que “estem passant el dia aquí a Font Romeu. Un dia genial, tot i que amb la temperatura la neu és la que és, és pasta, però estem gaudint molt del dia”, ha remarcat.

Valoració de la temporada

A falta dels dos darrers dies per la finalització de la temporada 22/23 a Font Romeu, sembla que els seus responsables ja tenen clar que serà positiva. Maude Lletché ha explicat que la freqüentació serà molt possiblement d’un 5% superior a la de l’any passat, que ja va ser de rècord. En xifres concretes “quan encara queden uns dies d’explotació, ja podem dir que sumem 510.000 dies d’esquí”, ha detallat.

Font Romeu Pirineus 2000 tancarà la campanya el darrer cap de setmana de març amb molt bons resultats i quan ho faci ja tindrà un peu posat en la següent, i és que aviat començaran les obres de renovació del telecabina de connexió entre el poble i l’estació, que haurà d'entrar en servei el desembre d'aquest mateix any. En contrast a aquest mes llunyà, Lletché ja ha posat data a la campanya d’estiu, que començarà l’1 de juliol, i sembla que també ho farà amb una novetat que, de moment, no ha volgut avançar. Caldrà estar atents a les xarxes socials de Font Romeu, ha recomanat.

En qualsevol cas, queden dies per a l’1 de juliol, i el millor que podem fer ara com ara és continuar gaudint de la neu primavera de Font Romeu, que seguint unes pautes i alguns consells pot ser tan divertida com la neu pols de ple hivern.