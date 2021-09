El jutge ha enviat a presó el lladre que durant la darrera setmana havia fet anar de corcoll la policia a Manresa. Es tracta del jove de 20 anys multireincident que va ser detingut aquest dilluns al matí després que presumptament cometés un furt al Zara del carrer d'Àngel Guimerà de Manresa. El va detenir una patrulla de la Policia Local que estava a la zona després de ser alertada pel vigilant de seguretat de l'estabilment. Aquest mateix jove ja era buscat per la policia com a presumpte autor de dos robatoris amb violència que havien tingut lloc el mateix matí de dilluns.

El primer va tenir lloc al carrer del Joc de la Pilota on va clavar una estrebada per arrencar una cadena. El segon va ser al carrer de Puigmercadal on també va cometre una estrebada. Un testimoni del primer robatori va aconseguir atrapar el lladre, però aquest es va escapolir, tot i que en la fugida va perdre una cadena.

La setmana passada, dimecres, aquest lladre ja havia estat detingut. Primer, presumptament va cometre un furt al carrer d'Àngel Guimerà robant un telèfon mòbil i diners a un vianant. Testimonis dels fets el van retenir, però quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, el van haver d’identificar, però no el van poder detenir pel tipus de delicte que acabava de cometre i perquè la víctima no ho va denunciar. Mitja hora després, aquell mateix matí, els Mossos rebien l'alerta d'un robatori d'una cadena. Identificat el presumpte lladre, van iniciar la recerca i van acabar detenint, el mateix jove com a presumpte autor dels fets al carrer de Sant Jaume, al barri de la Sagrada Família de Manresa.

El jove de 20 anys i veí de Manresa ha estat detingut des de dilluns, ja que dimecres el jutge en va ordenar prorrogar la detenció fins aquest dijous, quan finalment l'ha enviat a presó de forma preventiva.