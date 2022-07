L'autor o autors del l'incendi del Pont de Vilomara coneixen bé la zona, segons les investigacions que estan duent a terme els Agents Rurals. El foc, que està estabilitzat i encara no s'ha donat per controlat, ha afectat 1.750 hectàrees i una cinquantena de cases, una trentena de les quals calcinades totalment.

Tal com ja va explicar ahir, dimarts, el Cap d’Àrea Regional de la Catalunya Central dels Agents Rurals, el punt d'inici del foc està situat a 3,5 quilòmetres del nucli urbà del Pont. Concretament, en dos punts molt propers, dins el massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que es trobava tancat per les restriccions, i on no hi ha cap més rastre d'activitat humana.

"Havien de tenir coneixement de les vies de sortida després de provocar l'incendi", ha assegurat avui a l'ACN l'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, qui recorda que aquest estiu ja s'han detingut dos piròmans. La investigació es fa amb col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.

Mur ha destacat que el lloc del foc era molt crític, amb molta càrrega de vegetació i molt exposat al vent de marinada. "No sabem si ells eren conscients o no d'aquesta circumstància, però reunia tots els elements perquè hi hagués una arrencada del foc amb molta velocitat", ha afegit.

El foc que hi va haver a Sant Vicenç de Castellet el 12 de juliol també va ser intencionat. "Són dos incendis molt propers", va reconèixer aquest dimecres Torralba, que a continuació va afegir: "Ara bé, segueixen pautes diferents. El del 12 de juliol va començar al vespre al costat d'unes cases, mentre que el del Pont va ser al migdia i lluny del poble". Sobre si es tracta de la mateixa persona o no, el responsable dels Agents Rurals creu que no, però no es pot descartar. "A vegades la gent fa coses diferents, però normalment les pautes es reprodueixen", va dir.