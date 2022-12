La fiscalia elimina l'acusació de lesions als Mossos d'Esquadra en el judici dels 7 del 30G

Ahir va acabar el judici als sis encausats del cas conegut com els 7 del 30G, entre els que es troba un CDR del Pont de Vilomara, pels aldarulls que hi van haver al Parc de la Ciutadella el 30 de gener del 2018 en el marc de la celebració d'un ple en el què en principi es preveia que Carles Puigdemont seria investit president de la Generalitat i que tornaria de Bèlgica, on havia marxat després de l'episodi de l'1 d'octubre de l'any anterior. La fiscalia finalment ha retirat l'acusació de lesions contra agents dels Mossos però manté la dels delictes de desordres públics i atemptat a l'autoritat.

Abel Aguilar, el bagenc encausat per aquests fets que s'enfronta a una demanda de tres anys de presó, diu sentir-se confiat amb el resultat perquè considera que no ha quedat demostrat els fets dels que se l'acusa. En aquest sentit la fiscalia ha retirat la pena de lesions a 5 agents dels Mossos, però l'acusació particular dels agents implicats ha demanat afegir aquesta petició pel seu compte, fet que se'ls ha denegat. "Entenem que això s’ha fet de mala fe per part de l'acusació particular", va dir ahir Aguilar a Regió7

"Em sembla molt ridícul, penós i trist que ens hagin jutjat per això", explica Aguilar afegint també que els acusats portaven quatre anys a la banqueta i "això en si ja és una condemna". Per altra banda Aguilar diu que amb judicis com aquest "volen carregar-se el dret a manifestar-se de la gent posant-los la por a sobre", però destaca que "mai em prendran aquest dret".

Els fets van tenir lloc el 30 de gener de 2018, en el marc de la convocatòria d'un ple del Parlament en què s'havia d'investir a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Amb l'objectiu de defensar la investidura i intentar evitar la detenció de Puigdemont pels fets de l'1 d'octubre, es va produir una manifestació al Parc de la Ciutadella i el seu entorn on hi havia els acusats. Segons l'escrit de l'acusació, Abel Aguilar i la resta d'acusats van animar a les masses a increpar els agents dels Mossos presents i a causar aldarulls per tal d'arribar a l'edifici del Parlament.