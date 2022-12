Una avaria d'infraestructura a Castellbisbal està limitant la capacitat operativa a l'R4 de Rodalies, que només disposarà d'una via de pas en aquesta estació, segons ha informat Renfe. Per limitar i minimitzar l'afectació s'ha reprogramat el servei a la línia, de tal manera que és l'habitual entre Manresa i l'Hospitalet però només passa un tren cada mitja hora entre Vilafranca i l'Hospitalet. A més, hi ha increments del temps de viatge de Martorell a Molins de Rei perquè es circula per via única. Tècnics d'Adif estan treballant en la reparació de la incidència.