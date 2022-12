L'Exèrcit de Terra posarà en coneixement de la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el sorteig d'una prostituta entre militars de la caserna del Bruc per la Puríssima, segons han apuntat fonts del Ministeri de Defensa. Les mateixes fonts han indicat que no tenen constància formal dels fets, ja que les converses no s'haurien produït "a cap xat oficial de la unitat". Tot i això, davant la possibilitat que s'hagi fet ús d'un grup de xat particular en el que suposadament haurien participat militars de la unitat atemptant "contra els valors de la institució", l'Exèrcit ha decidit portar-ho a la fiscalia.

Tal com ha avançat el diari 'Ara’ una setantena d’efectius formarien part d’un xat on s’ofereixen participacions per passar l’estona amb una dona de companyia per recaptar diners per les festes.