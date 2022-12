Un exadvocat anoienc s’enfronta a una pena de 6 anys de presó per haver estafat un matrimoni quedant-se 16.000 euros de forma il·lícita.

El matrimoni vivia de lloguer en un pis que va ser embargat al seu propietari per la Sareb. Llavors l’acusat, que ja no era advocat, va aprofitar la seva relació amb els afectats per oferir-los falsament el seu servei per tal que poguessin comprar l’immoble on havien estat vivint de lloguer per 20.000 euros. Així, l’acusat va fer creure que estava fent les gestions notorials i judicials oportunes per fer efectiva la compraventa de l’habitatge i durant aquest temps es va quedar els 16.000 euros dels pagaments que el matrimoni li havia fet per tal que fes les gestions per adquirir l’immoble.