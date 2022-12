Els lladres obtenen 943,25 euros de botí en els robatoris a comerços manresans

Els lladres que actuen en comerços de Manresa s'emporten 943,25 euros de mitjana per robatori segons les dades de l'informe Estamos Seguros, que realitza l'Associació Empresarial de l'Assegurança (Unespa) i que té en compte els robatoris realitzats als comerços assegurats de ciutats d'arreu d'Espanya, de més de 75.000 habitants, durant l'any 2021.

Manresa és el 13è municipi de Catalunya i el 10è de la província de Barcelona amb una xifra de botí per robatori més gran. A Catalunya el municipi d'on els lladres s'enduen més diners per actuació és a Girona, amb 2.259,15 euros de mitjana, seguit de Terrassa (1.939,99), Mataró (1.909,20) i Reus (1.852,96). La capital catalana és la següent de la llista amb un botí mitjà de 1.844,58 euros. En canvi, a Madrid la xifra és una mica més inferior, de 1.255,56 euros.

Pel que fa a la probabilitat de robatori, la capital del Bages es troba un 14,14% per sota de la mitjana espanyola. La probabilitat és una mesura molt més precisa que el pur volum de robatoris que simplement confirma el fet que hi ha més robatoris on més comerços hi ha. Així, el major nombre de robatoris es produeix a les províncies on més habitants hi ha i on, en conseqüència, també hi ha més comerços donant-los servei. Aquesta dada s’obté a partir del total de comerços que hi ha assegurats i els que han patit algun robatori, i llavors es compara amb la mitjana estatal.

La gravetat dels robatoris a comerços s'identifica amb la indemnització pagada per l'asseguradora. Si s'analitza el botí mitjà d'acord amb la grandària del municipi, s'observa que, en general, el botí tendeix a ser més gran a mesura que és menor l'àmbit poblacional. En el cas de Manresa la gravetat és superior a la mitjana espanyola ja que l'àmbit poblacional és major a la resta de municipis comparats. En aquest cas, se situa al 154,49% tot i que el municipi amb més gravetat de tot l'estat és Gandía, amb un 2.026,15% més que la mitjana espanyola.