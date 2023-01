Els Mossos alerten de l'increment general d'estafes, sobretot per internet

Les estafes estan a l'ordre del dia. De fet és difícil trobar a algú que no n'hagi patit una algun cop o que no tingui algun conegut que n'hagi sigut víctima. Per aquest motiu els Mossos d'Esquadra alerten de la importància d'anar amb compte per no caure en algunes de les estafes que es duen a terme avui en dia, la majoria d'elles a través d'internet.

"Les tècniques del 'tocomocho' i la 'estampita' encara existeixen, però en el món digital", explica Oscar Pascual, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) dels Mossos d'Esquadra a la regió central. Pascual assegura que l'arribada de l'internet ha fet possible que les estafes tradicionals s'hagin adaptat al món virtual i això amplia el ventall de possibles víctimes. De fet apunta que no hi ha un perfil de víctima d'estafa a internet mentre que les estafes que es duen a terme al carrer segueixen tenint com a víctimes a persones grans majoritàriament.

Segons l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que és la unitat de Mossos que recull les denúncies, la majoria d'elles són per estafes. "Podem parlar de furts, de robatoris, de lesions… però el que més hi ha són estafes de tot tipus", diu Pascual. En aquest sentit, el mosso explica que la gran majoria d'estafes solen ser de poca quantitat econòmica i es duen a terme en processos de compravenda.

La principal estafa que es produeix actualment té relació amb les targetes. Bàsicament l'estafador obté les dades de la teva targeta ja sigui robant-la o a aconseguint-les a través d'un engany, i després va fent compres de menys de 20 euros perquè no li fa falta identificar-se per fer-ho. Segons els Mossos, això està a l’ordre del dia. En el cas que t'arribi el càrrec d'alguna operació que no has fet, els Mossos expliquen que cal demanar un extracte oficial d'aquesta operació al banc, denunciar-ho i portar la denúncia al banc per tal que et tornin els diners. Tot i això, poden tardar uns dies a tornar-te'ls.

Més enllà d'això hi ha molts altres mètodes com la suplantació d'identitat, el phishing, l'ús de pàgines web simulades, entre altres. Però moltes d'elles comparteixen la base de l'engany. "Més que saber molt d’informàtica, el que fa l'estafador és enginyeria social. Es guanya la teva confiança per tal que tu li acabis donant una informació que després et perjudica. De fet és la base amb la que s’han fet les estafes sempre", explica Pascual.

A més els estafadors han començat a treballar més a internet i menys al carrer per seguretat. "Perquè m’haig d’arriscar a anar al carrer a fer un robatori o un furt on em poden detenir si puc aconseguir diners des del sofà de casa. Allà tenen una sensació d’impunitat perquè ho fan a través d’una pantalla", explica Pascual que afegeix també que els és més fàcil perquè poden enviar milers d'esquers amb poc temps.

Per altra banda, Pascual destaca la importància de denunciar tot tipus d'estafa. "Hi ha gent que no denuncia per vergonya, perquè és massa poca quantitat, perquè ha de passar per la comissaria i passar una estona fent la denúncia o pel que sigui".

Per evitar ser víctima d'aquest tipus d'estafes els Mossos recomanen posar l’atenció a l’aspecte del web consultat, mirar l'opinió d'altres usuaris, anar amb compte amb les gangues, utilitzar mitjans de pagament segurs, no donar el CVV de la targeta, comprovar que l'adreça sigui la que busquem i que no balli cap lletra perquè pot portar a una web perillosa, comprovar els textos dels correus electrònics que arriben i assegurar-se que no tenen res sospitós, comprovar també que la web tingui "https" perquè això indica que compleix els protocols de seguretat i, en cas de dubte, utilitzar l'eina WHOIS per obtenir informació sobre una web sospitosa.