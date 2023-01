Jutgen els administradors d'una empresa d'Igualada per robar 35.000 euros d'una altra empresa mitjançant girs bancaris

Dos administradors i un treballador de l'empresa Rectificats Igualada estan acusats d'haver robat gairebé 35.000 euros a una altra empresa igualadina mitjançant el cobrament de factures inexistents a través del gir bancari. La fiscalia demana 18 mesos de presó per un delicte continuat de furt i una indemnització de 28.800 euros a l'empresa que va ser víctima de l'engany, Reydel Automotive Spain.

Les dues empreses tenien una relació professional de més de 15 anys ja que la dels acusats fabricava peces per a Reydel. En un moment determinat i donat l'alt volum d'operacions que estaven realitzant, les dues empreses van coincidir en la necessitat d'agilitzar tràmits per tal de reduir el nombre d'ordres de pagament. Per aquest motiu van decidir firmar un document pel qual s'autoritzava el gir, i per tant, el cobrament directe de les factures que emetia l'empresa dels acusats. La metodologia va ser aquesta fins que el 2014 Reydel va decidir deixar d'autoritzar el gir bancari i fer els pagaments via transferència.

Tot i això, els acusats es van posar d'acord per efectuar cobraments que no corresponien a cap operació real. Per fer-ho, cada un dels tres acusats tenia una funció diferenciada dins de l'empresa gràcies al seu posicionament al negoci. Així, entre el 2014 i el 2016 els acusats van cobrar 34.900 euros amb 4 girs diferents. La fiscalia indica que els acusats van aprofitar la relació de confiança de més de 15 anys per enriquir-se de forma il·lícita.

No va ser fins el juny del 2016 que el departament de comptabilitat de Reydel va detectar aquests girs i va reclamar les factures corresponents als acusats. Després de mesos sense resposta, una de les acusades va reconèixer el deute i va assegurar que la seva empresa tornaria els diners amb diferents pagaments, fet que van acordar. Tot i això, quan només havien tornat poc més de 6.000 euros, una de les acusades va obrir una nova societat unipersonal amb l'objectiu de convertir-la en la successora de l'activitat de Rectificats Igualada.

El judici es celebrarà el proper dimarts a l'Audiència Provincial de Barcelona.