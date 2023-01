Els Mossos demanen estar més alerta per evitar l’entrada de lladres als habitatges

Una de les principals pors de la ciutadania és que algú entri a casa teva de forma il·legal. En la majoria d’ocasions, les persones que ho fan són lladres, criminals que s’han anat perfeccionant amb el pas del temps fins al punt que ara existeixen especialistes en pràctiques com, per exemple, forçar portes. Per aquest motiu els Mossos d’Esquadra fan una crida a la població a estar sempre alerta i a no relaxar-se per evitar l’entrada de lladres als habitatges. En aquest sentit destaquen que la instal·lació d’elements de seguretat com portes cuirassades o alarmes són mesures realment efectives, però també que tenen un cost elevat. Tot i això expliquen que hi ha una sèrie de mesures que es poden dur a terme per tal de mantenir la teva casa més segura i de forma més econòmica.

«La seguretat al 100% no existeix. Si un vol robar la Gioconda a Paris, ho podrà fer», sempre que compti amb el temps i els recursos necessaris, explica Oscar Pascual, sergent dels Mossos d’Esquadra a la regió policial central. Per tal d’evitar-ho, explica que «l’objectiu és posar el màxim d’impediments possible als lladres per tal que els sigui més complicat entrar i robar un habitatge». En aquest sentit Pascual vol deixar clar que s’ha de valorar si es prefereix l’estètica o la comoditat abans de la protecció ja que hi ha mesures que poden tirar enrere per aquest motiu.

Les empreses especialitzades en la venda de portes i panys consultades per Regió7 asseguren que han notat que la demanda de productes de seguretat augmenta progressivament amb el pas del temps i, sobretot, es nota quan es produeixen onades de robatoris. Els Mossos d’Esquadra destaquen que actualment no consta que hi hagi un episodi important de robatoris tot i que solen augmentar a l’hivern, quan es fa fosc més d’hora. A més, asseguren que els lladres s’han especialitzat i han desenvolupat nous mètodes com el de la radiografia, el de la pota de cabra, el d’arrancar el bombí de la porta mitjançant eines com un bec de lloro o el «bumping», una tècnica amb la qual els lladres utilitzen una clau modificada per obrir les portes sense necessitat de forçar-les.

Les claus per protegir casa teva Portes. La porta és la principal muralla que es troben els lladres a l’hora d’entrar a un domicili. Tant experts del sector com els Mossos destaquen que les tradicionals portes blindades ja no són suficientment segures i que amb les tècniques actuals els lladres les poden forçar fàcilment i ràpidament. Per aquest motiu, recomanen la instal·lació de portes cuirassades, tot i ser més cares. Es tracta de portes fetes d’acer, tant la seva estructura com el seu marc, que són més complicades de forçar. Panys. A l’hora d’escollir una porta també és important escollir un pany de seguretat que sigui adequat. Les portes cuirassades ja incorporen panys fets a mida amb sistemes de seguretat com l’autobloqueig, però en el cas que algú prefereixi instal·lar una porta blindada, més econòmica però menys segura, podria apostar per un pany més segur. En aquest sentit els experts destaquen que ha de ser d’acer i que, si és possible, disposin d’un sistema que impedeixi la seva extracció de la mateixa porta. Finestres. Tot i tenir la porta d’accés protegida, els lladres poden provar d’entrar per alguna de les finestres de casa, més difícils de protegir. En aquest sentit, els Mossos recomanen col·locar reixes a l’exterior de les finestres que es vulguin protegir. Una protecció de tota la vida, però que continua sent efectiva. Tot i això la col·locació de reixes a les finestres pot ser poc estètica o poc còmoda i per tant no convenç els propietaris d’habitatges que, en aquest cas, opten més per l’estètica que per la seguretat. Alarmes. El sergent dels Mossos Oscar Pascual diu que les alarmes i les càmeres són els dos elements que millor poden impedir que es produeixi un robatori a un habitatge. A més, són útils de cara a una possible investigació en cas que s’acabi produint el robatori. Per aquest motiu destaca que és important que les alarmes estiguin connectades a una central, que és millor si disposen de càmeres de seguretat i, si és així, que estiguin col·locades en punts on hi hagi una bona visibilitat. Mascotes. Els gossos formen part de moltes famílies. Generalment es creu que compleixen la funció de protegir casa seva quan no hi ha els seus propietaris, però els Mossos asseguren que, per la seva experiència, no sol ser així excepte que es tracti d’animals expressament entrenats per fer-ho. Tot i això, la seva sola presència ja exerceix de barrera per a alguns lladres, ja que poden fer soroll o simplement poden fer que els delinqüents facin marxa enrere i optin per buscar un robatori més fàcil. Caixes Fortes. Si no s’ha pogut evitar que els lladres accedeixin a l’interior de l’habitatge, l’ús de caixes fortes és clau. Aquest element permet protegir objectes d’alt valor econòmic o d’alt valor personal sempre que no se’n conegui la combinació. Es poden col·locar en qualsevol punt de la casa. Tot i això, experts i Mossos destaquen la importància de poder encastar les caixes fortes a una paret, ja que, si no, és possible que els lladres se l’enduguin i la forcin, sense presses, després del robatori. Llums. L’ús de llums també pot servir per evitar un robatori. A les cases que disposen de jardí, els Mossos d’Esquadra recomanen instal·lar llums automàtics amb sensor de moviment, que no són gaire cars. Això delataria els lladres i els podria fer visibles de cara als mateixos propietaris o algun veí sense que ells s’ho esperin. Per altra banda, el cos policial també recomana deixar algun llum exterior encès en cas que es deixi la casa sola durant uns dies, ja que pot evitar que els lladres es plantegin entrar-hi. Entorn i accessos. És bàsic, però la policia recorda que cal tancar sempre les portes amb clau i no deixar cap còpia a mà. A més, recomanen no deixar a la vista elements que puguin ajudar els lladres a perpetrar el robatori com per exemple escales, o eliminar arbres a través dels quals puguin accedir a alguna finestra o balcó d’un pis superior. Per altra banda, en cas de marxar de vacances, també aconsellen deixar roba estesa a la vista o buidar la bústia de cartes a més de demanar a un veí que estigui més atent.