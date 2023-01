Un incendi que ha afectat una zona de matolls de Santa Margarida de Montbui ha generat un ensurt aquesta tarda al poble. Els Bombers han rebut un avís a les 18.07 h d'una important columna de fum que sortia del carrer Salamanca del municipi anoienc. Els Bombers hi han destinat tres dotacions i han comprovat que l'incendi s'havia generat a una barranquera i que, tot i que al principi hi havia molt fum, l'afectació ha acabat sent prou menor. No hi ha hagut ferits ni danys materials.