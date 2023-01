Un vehicle ha bolcat completament aquesta tarda a Casserres. Els fets han tingut lloc al voltant d'1/4 de 6 d'aquesta tarda al carrer Bisbe Comellas del municipi berguedà. El conductor, que era l'única persona que anava dins del vehicle, ha resultat ferit lleu i ha pogut sortir del vehicle amb ajuda. A més del vehicle accidentat, un altre que estava estacionat a la zona ha quedat afectat per l'impacte.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès el ferit al mateix lloc dels fets i després l'ha traslladat a l'hospital amb diagnòstic lleu. Els Bombers hi han destinat dues dotacions per donar la volta al vehicle i retirar-lo de la via que estava ocupant.