Els Mossos d'Esquadra han pres declaració aquest divendres a la comissaria de les Corts al futbolista Dani Alves després de ser denunciat a principis de gener per una dona que l’acusa d’haver-la agredit sexualment a la discoteca Sutton de Barcelona. L’exjugador del FC Barcelona, que actualment juga al Pumas de Mèxic, ha esquivat la premsa que l’esperava a les portes de la comissaria, que no ha pogut capturar cap imatge del lateral dret accedint a les dependències policials. Després de prestar declaració, Alves ha sigut formalment detingut. Els agents l’han posat en un cotxe patrulla i l’han conduït fins a la Ciutat de la Justícia, on serà interrogat aquest matí per la jutge que instrueix aquesta causa.

Alves ha sigut interrogat pels agents de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos, un grup policial especialitzat en els casos de violència sexual més complexos i que es va crear fa dos anys i mig. Cap a les deu del matí, ha sigut traslladat al seient posterior d’un cotxe logotipat fins a la Ciutat de la Justícia. Viatge des de Mèxic Alves era a Barcelona el 30 de desembre, aprofitant alguns dies de vacances després de disputar el Mundial de Qatar. L’exjugador admet que aquella nit va anar a la discoteca Sutton, però nega haver agredit la dona al lavabo d’una zona VIP de la discoteca, tal com ha denunciat la víctima. En declaracions a Antena 3, el futbolista va assegurar que no coneix la víctima, que no sabia que hi havia algú al lavabo quan hi va entrar i que va ser denunciat per la voluntat de la noia de fer-li mal. La dona aquella nit va sortir plorant de Sutton, però, abans que abandonés la discoteca, va ser atesa pels treballadors de seguretat, que la van conduir a una sala on també va acudir el responsable aquella nit del local. Posteriorment, la víctima va ser traslladada en ambulància a l’Hospital Clínic de Barcelona, on es va sotmetre a un examen mèdic que es practica a totes les dones que han sigut agredides sexualment. Dos dies més tard, la jove va presentar una denúncia pels fets i els Mossos van iniciar una investigació que dirigeix el Jutjat d’Instrucció número 15 de Barcelona.