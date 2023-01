L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim 26 de gener un professor que va escriure missatges "amb intencions lascives" a una alumna menor d'edat d'un centre educatiu de Piera. El Fiscal li atribueix un delicte continuat d'assetjament sexual amb els agreujants de ser professor i vulnerabilitat de la víctima per raó d'edat. Segons els escrits del fiscal, els fets es remunten el 20 d'octubre del 2021 a la tarda. L'acusat va enviar-li una sol·licitud d'amistat per Instagram i , un cop acceptada, la menor va començar a rebre missatges on li deia que feia temps que se sentia molt atret per ella i que desitjava parlar i estar-hi soles. 'M'encantes i no puc evitar-ho', li diu. L'acusat, que no té antecedents penals, era el tutor de la nena.

En el mateix missatge també li diu: 'Si en algun moment canvia d'opinió, diga'm-ho i faig el que sigui". I afegeix que lamenta que ella l'hagi rebutjat per tenir parella. 'Tu no sents cap atracció?', li pregunta. Segons el Fiscal, aquest missatge constitueix un delicte continuat d'assetjament sexual amb l'agreujant de ser el seu professor i l'especial vulnerabilitat de la víctima per raó d'edat. Demana 7 mesos de presó i la inhabilitació especial durant el temps de la condemna. També que no pugui acostar-se a menys d'un quilòmetre del domicili de la víctima o lloc d'estudis ni tampoc comunicar-s'hi durant 24 mesos. Un cop completada la condemna, també es demanen 5 anys de llibertat vigilada i la pena d'inhabilitació per a feines amb menors durant 7 anys si el delicte es considera greu. Per últim, la Fiscalia reclama 1.500 euros d'indemnització per danys morals.