Un camió bolca a Marganell i queda penjat d'un precipici

Set dotacions de Bombers de la Generalitat treballen aquest matí en l'accident d'un camió bolcat a Marganell. El vehicle s'ha accidentat mentre efectuava una corba a la BV-1123 (km 6,5) a 2/4 de nou del matí i ha quedat penjant en un barranc. Segons les primeres informacions, el conductor estava conscient quan han arribat els efectius d'emergència, que l'han atès en el mateix lloc dels fets, i no ha resultat ferit de gravetat.

Per causes que es desconeixen, el vehicle de gran tonatge ha bolcat i arran de l'accident ha tingut una fuita del dipòsit de carburant. Els bombers i els serveis de manteniment de l'autopista han treballat per tal de contenir el vessament i també per netejar la calçada, que ha quedat tacada per uns 700 litres de gasoil.

La via es troba tallada des de 2/4 de dotze del migdia per efectuar les tasques de retirada del vehicle penjat.