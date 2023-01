Tres homes, de 23, 24 i 26 anys, van ser detinguts aquest diumenge com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a un domicili de Collsuspina, al Moianès. Els Mossos d'Esquadra van culminar així una investigació iniciada el 18 de gener, quatre dies abans de la detenció, després que els detinguts duguessin a terme un robatori amb força a l'interior d'un pis.

El dia del robatori, els investigadors van comprovar que els autors dels fets havien accedit escalant la part posterior de la finca i després havien forçat una finestra. Tot i entrar a l'interior del pis, ells lladres no es van endur res. Malgrat que no van robar cap objecte, se'ls acusa de robatori amb força ja que van actuar amb aquesta voluntat.

Després d'estudiar diversos indicis, els Mossos d'Esquadra van aconseguir una línia d'investigació que els aproximava als possibles autors. Tenint en compte la informació que havien acumulat, van decidir iniciar un dispositiu de controls de prevenció de robatoris a domicilis de la zona. Així, el diumenge 22 de gener a quarts de set de la tarda, els Mossos van aturar un cotxe que concordava amb la descripció del vehicle utilitzat en el robatori de Collsuspina a la carretera C-59, al terme municipal de Castellterçol, en el marc del dispositiu de control.

Ràpidament els agents es van alertar i van aturar el vehicle. En el seu interior hi anaven tres ocupants que encaixaven amb la descripció dels autors dels fets. En l'escorcoll del vehicle, es van localitzar eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris i roba per ocultar els seus rostres. Davant d'aquest fets, els agents van detenir els tres homes com a presumptes autors del robatori amb força. Els detinguts, van passar aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.

La investigació continua oberta i els investigadors no descarten que els detinguts puguin estar implicats amb altres fets.