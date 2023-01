Un home ha patit un accident laboral aquest matí al Bruc. Els fets han tingut lloc al voltant de 2/4 d'11 del matí quan l'home, de 57 anys i veí de Terrassa, hauria patit una caiguda d'uns tres metres i hauria resultat ferit. Segons indiquen fonts dels Bombers, l'home estava treballant a la teulada d'una casa unifamiliar de dues plantes situada al número 110 del carrer Bruc del Mig quan hauria caigut a una altra teulada inferior de la mateixa casa.

Arran de l'accident l'home no ha perdut el coneixement però patia problemes respiratoris. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha enviat l'helicòpter medicalitzat però finalment ha estat traslladat amb ambulància a l'hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Els Bombers hi han treballat amb dues dotacions.