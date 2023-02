Durant tot el 2022, al nucli urbà de Manresa s'hi van produir 705 accidents de trànsit, segons dades publicades aquest dijous per l'Ajuntament. Això suposa dos sinistres de mitjana al dia, dels quals una tercera part (239 en total) van ser amb persones ferides.

Pel que fa a les denúncies de trànsit, la Policia Local de Manresa en va interposar l'any passat 39.239 (gairebé 110 de mitjana al dia), la gran majoria per infraccions de les normes generals de circulació (38.663) i la resta per falta de documentació i deficiències del vehicle. Un total de 1.767 vehicles van ser retirats per la grua, principalment per estar mal estacionats.

Els controls de trànsit van generar 180 alcoholèmies positives. Gairebé la meitat (85) van ser denúncies penals, ja que superaven la taxa de 0,60 mil·ligrams per litre d’aire espirat, i la resta (95) estaven per sota d’aquesta taxa i van generar sancions administratives.

Prop de 300 multes a patinets elèctrics

Específicament, les denúncies per patinets elèctrics (Vehicles de Mobilitat Personal) van generar 282 denúncies per infraccions de trànsit, una mitjana de 23 mensuals. La majoria de denúncies són per circular en patinet per voreres o zones de vianants.

D’altra banda, al llarg del 2022 la Policia Local va organitzar un total de 147 controls, la majoria de trànsit (coincidint amb campanyes del Servei Català de Trànsit) i també de seguretat ciutadana.