L'església de Santa Maria de Navarcles s'ha omplert aquest matí a vessar de gent que volia acomiadar Fina Moyano i Domènec Seubas, la parella navarclina que va morir aquest dissabte en ser víctimes d'un atropellament mortal. El funeral ha estat seguit per més de 200 persones entre familiars, amics, coneguts i veïns dels difunts.

La missa, que s'ha realitzat de forma conjunta pels dos difunts, ha començat puntual a les 12 del migdia en una església on hi havia gent fins i tot a la zona del cor. El mossèn de Navarcles, Marcel Nsanzineza, ha dirigit la cerimònia, que ha estat senzilla però emotiva. "Tots ens sentim afectats i tots volem compartir el nostre condol amb vosaltres, els familiars mes propers de la Fina i el Domènec, que us trobeu consternats per la seva marxa sense temps d'acomiadar-vos", ha dit Nsanzineza, que també ha afegit que és una desgràcia que poques vegades ha viscut el poble de Navarcles. A més, el rector de la parròquia també ha apuntat que ha estat una pèrdua dolorosa pel fet que ha sigut inesperada. "Si la mort és dolorosa, encara ho és més la mort inesperada de la Fina i del Domènec en la plenitud de la seva existència", ha dit.

En la cerimònia també han volgut tenir unes paraules amb els difunts els seus companys i amics de l'esplai d'avis de Navarcles. "Ens han arrencat de les nostres vides a la Fina i el Domènec de la manera mes brutal i inimaginable", lamentava la persona encarregada de llegir l'escrit de l'entitat. "Hi ha gent que suma i gent que resta. Vosaltres éreu dels que sumàveu i per això us trobarem molt a faltar. Éreu molt bona gent", assegurava també el text que destacava que "junts ho compartíeu tot i junts ens heu deixat".