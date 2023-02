Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 35 anys a Manresa per deu presumptes delictes d'estafa a clients del seu establiment, un centre d'estètica. Una investigació permès esbrinar que l'arrestada feia servir el seu negoci per tenir accés a les dades de les persones dels compradors del seu negoci i les utilitzava per fer compres a través d'internet. La dona, suposadament va aconseguir extreure de forma fraudulenta 26.200 euros.

La investigació es va iniciar a principis de l'any 2022 quan, una veïna de la capital del Bages va denunciar que havia estat víctima d'una estafa. Li havien fet càrrecs al seu compte corrent, per compres per internet, per un import de 3.646 euros. Durant la investigació els mossos van rebre més denúncies per estafa bancària amb un patró similar. En tots els casos havien rebut càrrecs al seu compte corrent de compres per internet a les mateixes pàgines o similars.

Gràcies a la informació aportada per les víctimes i a les gestions d'investigació, els mossos van esbrinar que totes les víctimes havien comprat al mateix establiment dies abans de l'estafa. Els investigadors van concloure que l'estafadora utilitzava el seu negoci per tenir accés a les dades dels seus clients i les utilitzava per fer compres a través d'internet. En total va fer càrrecs fraudulents per un import de 26.200 euros.

La detinguda va passar el dia 4 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa i va quedar lliure amb càrrecs.