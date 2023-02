Un patinet elèctric va explotar en una barberia de Gavà (Baix Llobregat) el cap de setmana passat i va causar un incendi dins de l’establiment. L’esclat del patinet va provocar una gran flamarada, que va trencar el vidre del local. A les imatges publicades pel consistori local es pot observar com el barber estava atenent un client quan de sobte sent un terrabastall i veu com comença a sortir una gran quantitat de fum a tot el local i el foc es comença a estendre.

És el mateix treballador el que intenta apagar el foc sense èxit, per la qual cosa hi van haver d’intervenir els Bombers i la Policia Local de Gavà. L’incendi no va causar ferits. 🛴💥 SUCCÉS./ Un patinet elèctric ha explotat aquesta tarda a l'interior d'una barberia del c. Roger de Flor #Gavà sense provocar ferits.

👮‍ La Policia Municipal ha intervingut en l"incident.

📹 https://t.co/dTe994JkvZ pic.twitter.com/FFAHRTmdtk — Ajuntament de Gavà (@AjuntamentGava) 4 de febrero de 2023 Prohibició de patinets elèctrics Aquest incident ha ocorregut una setmana després que l’Ajuntament de Gavà aprovés una nova normativa que prohibeix els patinets elèctrics als carrers per als vianants, a les voreres i a la rambla del municipi. Un text ja aprovat que també recull les prohibicions que al patinet vagi més d’una persona i que la persona que condueixi el VMP tingui menys 14 anys.