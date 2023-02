Tres vehicles s'han vist implicats aquest migdia en un accident de trànsit a Calders. Els fets han tingut lloc al voltant de 3/4 de 2 del migdia al punt quilomètric 20,5 de la carretera N-141.

L'accident s'ha produït quan un turisme ha fet una maniobra per esquivar un cabirol que estava a la carretera i arran d'això s'hi han vist implicats dos vehicles més. De les 8 persones que anaven als cotxes implicats, 6 han resultat il·leses i 2 han resultat ferides lleus per una fuetada cervical. Els Bombers hi han destinat 1 dotació.