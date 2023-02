Un vehicle ha bolcat aquest dimarts al matí a la B-400 a Guardiola de Berguedà. L'únic ocupant, que ha resultat ferit lleu, ha pogut sortir per ell mateix del vehicle.

Els Bombers han rebut l'avís per l'accident a les 9.36 h i hi han enviat una dotació. A 2/4 de 10, encara hi treballaven.