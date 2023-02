Un veí de Cardona va morir ahir després de patir un accident de trànsit a la C-55, al terme municipal de Navàs. Els fets van tenir lloc ahir al voltant de la 1 del migdia al quilòmetre 55,2 de la carretera.

Per causes que encara s’estan investigant, hi va haver un xoc frontal entre un camió i un turisme i, posteriorment, dos turismes més també es van veure implicats en l’accident. A conseqüència de l’accident, el conductor del primer turisme, un home de 60 anys i veí de Cardona que correspon a les inicials H.H.A., va resultar ferit crític i va ser evacuat en helicòpter a l’Hospital Parc Taulí, on va acabar morint. De fet els Bombers van haver d'excarcerar-lo del vehicle a causa de l'impacte.

Arran de la incidència, que va causar restriccions de circulació fins a les 18 hores, es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, la primera a les carreteres de la regió central, són 19 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya