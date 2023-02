Dotze dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'incendi d'una indústria dedicada a fabricar bases per fer sabó a Òdena (Anoia). Segons les primeres informacions, el sostre de la nau ha col·lapsat, però no s'han hagut de lamentar ferits.

L'avís s’ha produït a les 6:48 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets una dotzena de dotacions del cos. A hores d'ara les tasques se centren a evitar que el foc s'estengui a empreses properes. Les flames han obligat a tallar la circulació a la BV-1106 en tots dos sentits de la marxa, entre els quilòmetres 0 i 4.

A causa de l'incendi, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat). En una piulada a Twitter, Protecció Civil recomana no acostar-se a la zona de l'incendi per evitar molèsties pel fum i per deixar treballar als equips d'emergències.

El 112 ha rebut una cinquantena de trucades relacionades amb aquest episodi.