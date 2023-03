La Policia Local de Manresa s'uneix a una iniciativa solidària per aconseguir ajuda pels infants afectats per la inversió-duplicació del cromosoma 15Q, una malaltia poc coneguda. El repte, organitzat per l'associació Star-Spain Intercambio Policial Internacional", consisteix en córrer un total de 7.000 quilòmetres fent relleus. La iniciativa, que és la primera volta a Espanya "running non-stop", començarà a Madrid el dia 4 de març i està previst que arribi a Catalunya el 8 de març.

El recorregut del repte passarà per Manresa el dissabte 11 de març. En aquell moment agents de la Policia Local cobriran uns 70 quilòmetres fent relleus des de la capital del Bages fins a Cervera. Segons l'associació organitzadora si es completa el repte s'assolirà l'actual rècord Guinness de la cursa per relleus més llarga.