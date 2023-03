Un treballador de la mina, Carlos Arnaldo, ha explicat que l'accident ha tingut lloc en una galeria nova i que ha sigut inesperat. "La mina a vegades no avisa, li podria haver passat a qualsevol", ha afirmat.

"La mort d'un company t'afecta. Som un poble petit, tothom té amics i coneguts a la mina i no és fàcil", ha explicat Arnaldo, que forma part de la brigada de rescat. Arnaldo ha confirmat que hi ha hagut tres persones implicades i que eren geògrafs. La seva feina, com cada dia, era revisar les capes de la mina per analitzar per on es podia avançar i on extreure.

Arnaldo apunta, però, que aquest tipus d'accidents poden passar. En aquest sentit assegura que a vegades el sostre no mostra signes de defallir però que pot passar. Arnaldo diu que l'accident ha tingut lloc a una galeria oberta recentment i a uns 900 metres de profunditat, tot i que s'havia arribat a treballar a més de 1.000 metres. A la galeria recentment s'hi havia obert una nova connexió que és on podria haver-hi hagut l'accident.

Sobre el fet que fes 10 anys de l'últim accident mortal a la mina de Súria, Arnaldo apunta que s'ha evolucionat molt en seguretat i valora tot el temps sense morts, però recorda que el risc sempre hi és.