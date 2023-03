"Quan treballes en una mina saps que entres però no saps si en sortiràs". Així de clar es mostra Antonio Izquierdo, un treballador subcontractat de la mina de Súria que actualment està de baixa. "Per molts cops que passi no ens acostumarem mai", apunta.

Sobre l'accident, Izquierdo diu que potser no ha fallat res." Potser simplement no es podia evitar", afirma. Pel que fa a les víctimes, Izquierdo apunta que eren joves i dels geògrafs explica que són els que van a les línies d'avançament. "Era una línia nova i era difícil de preveure. En línies noves fins que no es fan tots els treballs per assegurar sempre hi ha risc", afegeix. Izquierdo assegura que pels miners una situació d'aquest tipus "és molt difícil" sobretot per la manca d'informació en els primers instants després que s'activi l'alerta