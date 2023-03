"A l'interior d'una mina el risc és elevat". Judit Vinyes, geòloga, berguedana, és extreballadora de la mina de Súria. Hi va estar un tems i té una experiència dura sobre la seva feina i la dels miners. "Es treballa entre 600 i 900 metres de profunditat. Hi fa molta calor, uns 40ºC, els minadors fan molta pols i els camions contaminen amb l'emissió dels seus gassos. Vas amb mascareta i quan surts, els filtres són negres", explica la geòloga.

Vinyes no va viure cap accident mortal en el temps que va ser a la mina, però sí que alguns dies, "quan fèiem la revisió, et trobaves que a terra hi havia roques. Llavors miraves la paret i el sostre, ja vaig passar moltes setmanes mirant el sostre perquè em feia por. Em tranquil·litzaven els miners, que són una gent d'una gran humanitat, que tenen assumit el risc".

Explica la geòloga que està convençuda que les galeries havien superat la inspecció de tres setmanes abans, i que, malgrat tot es podria produir l'accident. "La mina és imprevisible", sentencia. Vinyes explica com a causes d'un despreniment la pressió d'un terreny que forades a 600 o 700 metres de profunditat, les característiques de plasticitat i poca duresa de les vetes salines o el fet que hi ha estrats amb diferents materials, entre els quals argiles. Els geòlegs fan, entre d'altres, aquesta feina de revistar les parets i sostres de la galeria, però "es treballa en una zona que és fosca, has d'anar amb llanternes, però no permet observar bé". Aquesta revisió, sobretot, "mira que no hi hagi esquerdes, i, si n'hi ha, han de mirar quin risc de despendre's, i indicar el bolonat per evitar el despreniment, però, a vegades no és veu que es pugui desprendre i cau".

Fa uns anys, l'extracció pràcticament es feia a cegues. Ara es fan sondejos horitzontals, que donen molta informació del que es pot trobar el miner i el minador que va perforant la cavitat. El mateix treball amb minadors va introduir molta més seguretat. Vinyes recorda que a l'interior de la mina sempre s'hi va acompanyat, que hi ha mesures per indicar quan s'hi entra i quan se'n surt, i que hi persones que van fent la vigilància. Justament, aquesta geòloga, que ara és membre de la Comissió d'Igualtat del Col·legi de Geologia, explica que el pitjor moment que va viure va ser un dia que va entrar sola a les galeries amb un cotxe i va haver d'avisar perquè en mig de la ciutat que hi ha sota terra sense indicadors es va perdre i no sabia ni arribar al lloc que anava ni sortir. Ara, Vinyes té la seva pròpia empresa G" Estudi de Geotècnia, que fa estudis geotècnics sobretot per a edificacions i estudis de riscos geològics.