Comissions Obreres (CCOO) discrepa de les declaracions d'USOC que l'accident mortal a la mina de Súria de dijous passat "no es podia preveure". Segons el secretari general de CCOO d'Indústria al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Josep Rueda, "els accidents a les mina es poden evitar amb més mesures de seguretat". Argumenta que "això no vol dir que no hi hagi seguretat, que n'hi ha, però es poden fer més accions invertint més diners i augmentant els protocols i les mesures per garantir la seguretat".

Josep Rueda qualifica de "greu" pensar que un accident a la mina no es pot evitar: "Això vol dir que pot tornar a passar? Doncs no podem permetre que mori més gent a la mina, cal actuar". Rueda també diu que cal ser prudent i esperar el resultat de les investigacions per fer valoracions concretes de l'accident on van morir tres geòlegs que eren a l'entrada d'una nova galeria per fer-ne una avaluació quan els va caure una pedra de grans dimensions a sobre. UGT exigeix arribar "fins al final" per determinar les causes de l'accident El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, exigeix arribar "fins al final" per determinar les causes de l'accident a la mina de Súria i es "prenguin totes les mesures perquè no torni a passar". Álvarez lamenta que es tracta d'una situació "tràgica" i "dramàtica" i destaca que "darrere els accidents de treball sempre hi ha alguna mancança que es podria haver evitat". El líder sindicat reclama a les administracions públiques que vetllin per la seguretat a les mines i aquesta sigui "la primera de les regles de funcionament" en el sector tot i que aquestes fossin privatitzades fa uns anys.