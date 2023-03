El Bages, l'Anoia i el Moianès es troben en risc molt alt d'incendi. Això ha provocat l'activació per part d'Agents Rurals del nivell 2 del pla Alfa en aquestes tres comarques. En total, l'avís s'ha estès aquest dilluns a 25 comarques el nivell 2 del pla Alfa. Són sobretot les comarques del sud i el centre de Catalunya, però també algunes del nord, com l'Alt Empordà i el Ripollès.

A més, 11 comarques es troben en el nivell 1, que correspon a un perill moderat o alt d'incendi, com per exemple el Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya. D'acord amb el mapa publicat per Agents Rurals, només 6 comarques -Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Pla d'Urgell- es troben en el nivell 0. A partir del nivell 2, es prohibeixen o es restringeixen determinades activitats que poden provocar incendis, com ara les que impliquen encendre foc. Els Agents Rurals demanen extremar les precaucions.