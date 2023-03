Els Mossos d'Esquadra van denunciar ahir divendres 24 de març un camioner a la C-25 al Bages per un total de sis infraccions diferents. El cos de seguretat ha anunciat aquest cas al Twitter, on ha detallat les diferents multes que se'l va imposar en aquell mateix moment.

El camioner tenia la revisió del tacògraf caducada. Tampoc portava el document de control ni la ITV. A més havia estat excedint les hores permeses per a la conducció i, per tant, tampoc havia descansat el temps obligatori corresponent. Per rematar el cas, el conductor no disposava del carnet perquè havia perdut tots els punts.