La Policia Local d'Igualada ha incorporat 8 agents des del desembre de 2022 fins ara, permetent potenciar el servei de proximitat d’aquest cos. De fet, s’han sumat dos nous agents de proximitat, un dels quals ha fet possible crear la figura d’agent de relacions amb la comunitat, per tal de fomentar el contacte continu i la comunicació entre els diferents agents de la ciutat amb la Policia Local i l’Ajuntament.

Aquest reforç s’ha traduït des de gener de 2023, amb una quarantena de reunions i trobades dels agents amb associacions de veïns, amb col·lectius de la gent gran, amb centres educatius i d’altres entitats per tal d’intercanviar informació, inquietuds i millorar en definitiva el dia a dia de la ciutat en matèries relacionades amb la seguretat. També s'han dut a terme xerrades i ponències sobre consells de seguretat, trànsit i altres aspectes.

D’altra banda, aquests nous efectius també han fet possible incrementar els patrullatges a peu, tant en matins com en tardes, per diferents zones de la ciutat, a més de les campanyes específiques que ja es fan conjuntament amb el cos de Mossos d’Esquadra.

Aquesta tasca de proximitat, més didàctica i preventiva es realitza de forma paral·lela a les campanyes de control, sancionadores, de protecció escolar o d’altres serveis ordinaris, per eradicar les conductes incíviques. L'objectiu del govern municipal és seguir incorporant més agents per aquest 2023, amb l’objectiu de rejovenir la plantilla i seguir reforçant la seguretat de la ciutat.