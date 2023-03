Demanen gairebé 20 anys de presó per a l'acusada de matar la seva cosina al Pont de Vilomara l'any 2020

La fiscalia demana una pena de 19 anys i 11 mesos de presó per a la dona acusada de matar la seva cosina a ganivetades el juliol del 2020 al Pont de Vilomara. L'acusació, que afirma que l'encausada va cometre un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, considera que s'hauria de computar la pena de presó per l'internament a un centre psiquiàtric durant el que duri la condemna.

Els fets van tenir lloc el 2 de juliol del 2020 en una casa de la urbanització Marquet Paradís on les dues cosines convivien amb els dos fills de la víctima. Per causes que es desconeixen, l'acusada va entrar a l'habitació on la víctima estava dormint i li va clavar 45 ganivetades al coll, a la cara, a l'esquena i a les espatlles, segons apunta l'escrit de fiscalia. Aquestes ferides li van causar la mort en pocs minuts. L'acusada va ser detinguda poc després a prop de la zona dels fets, amb restes de sang a la roba i a les mans i aparentment es trobava en un estat de xoc emocional sense poder explicar com havia arribat al lloc. Un dels fills de la víctima, que es trobava dins la casa en el moment dels fets, va alertar una veïna que va ser qui va trucar els serveis d'emergència.

De fet, en aquella època l'encausada presentava símptomes psicòtics fins al punt que tenia paranoies que algú la perseguia. Aquesta situació es va agreujar per la situació personal de la víctima, ja que era una persona immigrant en situació irregular i estava allunyada de les seves filles, que seguien al seu país d'origen. Tot i que es va sotmetre a visites mèdiques i se li van pautar diversos medicaments, el seu estat no va millorar. En aquest sentit, segons apunta la fiscalia, el dia dels fets presentava un trastorn psicòtic breu.

Per aquests fets la fiscalia demana una pena de presó de 19 anys i 11 mesos tot i que considera que l'acusada s'ha d'internar en un centre psiquiàtric tancat per rebre tractament mèdic durant un temps igual al de la condemna que se l'imposi. Paral·lelament, li reclama 270.000 euros en concepte de responsabilitat civil pels familiars de la víctima.

El judici es preveu celebrar el dimarts 11 d'abril a l'Audiència Provincial de Barcelona.