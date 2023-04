Els Mossos van posar el 2022 un 50% més de multes per no portar casc o cinturó

Les comarques de la regió central van augmentar el nombre de sancions registrades en l’àmbit del trànsit durant el 2022. Concretament se’n van interposar un total de 116.557, un 14,3% més que l’any anterior, segons les dades encara provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT). Destaca el creixement de multes per no portar casc o cinturó, que ha estat del 50% en només un any.

Així, l’any passat es va saldar amb gairebé 15.000 multes més que l’exercici anterior. Respecte el 2020, l’increment és encara més destacat però es deu a que l’any va estar marcat per la reducció de trànsit relacionada amb el confinament de la pandèmia de la covid-19. En tot cas, si es compara amb l’any 2019, que va ser l’últim abans de la pandèmia, el nombre de sancions també ha incrementat en un 10,66%. L’increment més destacat s’ha produït per l’augment de multes per excés de velocitat. De fet, en els darrers 4 anys sempre és la infracció que més sancions ha acumulat. L’últim any se’n van interposar 98.830, més de 10.000 que l’any 2019. El Bages és la comarca de la regió central que més sancions de trànsit ha acumulat amb un total de 53.344. Es dona el cas, però, que les multes per excés de velocitat s’han reduït un 19,2% respecte l’any anterior. Per altra banda, han augmentat lleugerament les sancions relacionades amb el consum d’alcohol o drogues i la de l’ús del mòbil i altres sistemes de comunicació. A l’Anoia és on s’ha produït un creixement més destacat, concretament del 275,2%. I aquest augment és degut principalment a l’increment de multes de velocitat interposades a les carreteres de la comarca. El 2022 en van ser 26.080 mentre que l’any anterior només van ser 4.484. Pel que fa al conjunt de les comarques de l’àmbit de Regió7, han augmentat tots els tipus de sancions excepte les distraccions. L’increment més gran ha estat el de les multes per excés de velocitat, tot i que també destaca l’augment de les sancions per no portar cinturó, casc o altres elements de seguretat.