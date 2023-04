L’atropellament mortal d’una persona aquest dimarts al matí a Sant Vicenç de Castellet ha provocat la interrupció de la circulació de la línia R4 entre Castellbell el Vilar i Manresa entre les 10.45 h i 13.15 h aproximadament. Després de l'incident Renfe havia informat que estava a l’espera d'autorització per part dels Mossos d'Esquadra per poder restablir la circulació. Paral·lelament, també s'havia gestionant transport alternatiu per carretera en el tram afectat.

Finalment la circulació s'ha restablert al voltant de les 13.15 h i s'ha anat recuperant la normalitat del servei de forma progressiva. Els Bombers hi han actuat amb 4 dotacions i Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat.