La trama de Julia Faustyna ha fet diversos girs bruscos al llarg dels últims dos mesos, des que va sortir a la palestra assegurant ser Madeleine McCann, la nena britànica de gairebé tres anys que va desaparèixer a l’Algarve el 2007. Per a això, la jove polonesa de 21 anys no només va publicar una infinitat de similituds físiques amb la petita Maddie, sinó que va acusar la seva pròpia família d’ocultar-li el seu passat. Fins i tot va afirmar ser qualsevol altra menor raptada. No obstant, la tan esperada prova de l’ADN que es va fer als Estats Units va posar fi a la polèmica a principis d’abril: el test va dilucidar que Julia Faustyna no és Madeleine McCann i es va fer el silenci. Fins a aquest dimarts, quan la noia va tornar als titulars: la policia del comtat d’Orange, a Califòrnia, investiga la noia per un presumpte delicte de pornografia infantil després d’una denúncia de la seva exrepresentant, Fia Johansson, que afirma que va trobar «imatges explícites de nens» al telèfon que ella mateixa li va deixar durant la seva estada a territori nord-americà.

El ‘posttwist’ d’aquesta trama és digne d’una telenovel·la, però lamentablement comporta greus acusacions. Johansson va ser la que més suport va donar a Faustyna quan la noia va obrir un compte a Instagram sota el nom de @iammadeleinemccann i va començar a publicar les seves presumptes proves i al·legats. La psíquica, que té més de nou milions de fans en la xarxa social i es vanta de tenir «poders» i d’haver «ajudat a frustrar trames terroristes», va viatjar a Polònia per ajudar la presumpta Madeleine a esbrinar la seva veritable identitat.

El motiu d’aquesta entrega? La vident va assegurar que la nena apareixeria amb vida i que es retrobaria amb la seva família. Quan? El 2023 o el 2024, va dir. Per això l’aparició de Faustyna va ser aigua de maig per a la també investigadora privada. Fetes les gestions oportunes a Polònia i després de rebre suposades amenaces de mort, i després també que Instagram suspengués el perfil de la noia per frau, Johansson se la va endur a Los Angeles i li va descobrir el somni americà.

D’acollir-la a casa seva a ratllar-li la cara a Instagram

A més de ser la seva principal defensora i altaveu, la va acollir a casa seva, amb el seu marit i els seus fills, i no es va cansar d’afalagar la noia. «La seva ànima és preciosa. Com més la conec, més entenc el seu patiment», va escriure Johansson en les seves xarxes socials, en què va publicar el dia a dia de la noia, tant tocant el piano com cantant en un karaoke o caminant pel passeig de la fama de Hollywood. De totes aquestes imatges i vídeos ja no hi ha rastre. Al contrari: ara publica fotografies de Faustyna amb la cara ratllada i amb l’etiqueta #shameonyou (m’avergonyeixo de tu, en català).

Quan el 4 d’abril es van fer públic els resultats de les proves de l’ADN, Faustyna no els va creure, va denunciar que havien sigut alterats i va agafar un avió de tornada a Polònia sota «la protecció del seu pare», que li va donar una «segona oportunitat». Així ho va comunicar la seva ja exrepresentant, que va trencar la relació amb la seva clienta tot just saber-se la veritat.

«Jo sí que soc víctima d’un pedòfil»

És al seu país natal on la noia s’ha assabentat de la denúncia i de la investigació per pornografia infantil, i ha trencat el seu silenci per negar les greus acusacions abocades cap a ella. «No tenia pornografia infantil al meu telèfon. No soc una pedòfila. De fet, jo soc víctima d’un pedòfil», ha afirmat al mitjà britànic ‘The Sun’, amb referència a una aresta de la seva infància. En aquest sentit, mentre defensava ser McCann també va denunciar haver patit abusos sexuals per part d’un home quan era una nena.

Johansson, a banda d’entregar el telèfon i d’afirmar que hi ha contingut explícit de menors d’edat, també va denunciar que té evidències que Julia Faustyna «encoratjava nenes i joves per unir-se a plataformes de sexe», acusacions que Faustyna també rebutja malgrat tenir un vincle amb pàgines porno. Setmanes enrere va admetre tenir perfils eròtics en diferents webs de continguts per a adults després que diversos mitjans de comunicació haguessin seguit la seva empremta digital.