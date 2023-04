La fira d'entitats de la UAB ha viscut aquest dijous un nou episodi de tensió entre estudiants antifeixistes i agents dels Mossos d'Esquadra. Pels volts de les 13.00, entre 20 i 30 persones que duien una pancarta amb el lema "S'ha Acabat fora de la UAB" han volgut accedir a la zona on membres del grup de joves constitucionalistes S'ha Acabat hi tenien instal·lada una carpa informativa, però personal de la seguretat privada del centre ho ha evitat fent un cordó. Davant la pressió exercida, s'hi han sumat agents dels Mossos, que han fet pressió i han arribat a fer ús de les defenses per fer recular el grup. Tot i la topada, fonts del cos han assenyalat a l'ACN que no s'han practicat ni identificacions ni detencions.

Tornem a aconseguir fer-los fora de la universitat. Marxen amb la cua entre les cames i escortats per la policia, que els quedi ben clar que no són benvinguts. Que s'adonin que la seva presència provoca rebuig a les estudiants. S'HA ACABAT NI A LA UAB NI A ENLLOC! 🤡 pic.twitter.com/mEURrSiz60 — SEPC UAB (@SEPC_UAB) 20 de abril de 2023 Els incidents s'han produït en l'edició primaveral de 'La Comunitària', una cita que cobreix l'espai de l'antiga festa de la primavera que es feia al campus de Bellaterra. Se'n fan dos al llarg de l'any, un altre a la tardor, que substitueix l'antiga Festa Major de la UAB. Precisament, a l'octubre de l'any passat es va donar un episodi similar al d'aquest dijous. En aquella ocasió, però, la policia i la seguretat privada de la UAB van fer un cordó per evitar aldarulls, i no es va produir cap incident rellevant.