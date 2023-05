Sant Hipòlit de Voltregà viu amb neguit la mort a trets d'un noi de 15 anys del municipi

La població de Sant Hipòlit de Voltregà es mostra commoguda per la mort a trets d'un noi de 15 anys del municipi, que s'ha produït aquesta matinada de dilluns arran d'una baralla. La víctima ha estat localitzada ferida prop de les 5 de la matinada al carrer de Sant Martí, situat al sector ponent de la vila. La detenció del presumpte autor del crim, un home d'uns 40 anys amb antecedents policials, s'ha efectuat aquest migdia per part dels Mossos d'Esquadra.

L'ampli dispositiu que han desplegat els Mossos per a la seva captura, en el qual han participat diverses unitats especialitzades, liderades per experts en segrestos, el Grup Especial d'Intervenció (GEI) i la unitat d'elit especialitzada a neutralitzar persones armades, ha causat neguit entre els veïns de la població, que mostraven incredulitat pels fets que han posat aquesta població osonenca de poc més de 3.000 habitants en el punt de mira.

La majoria d'habitants s'han llevat sorpresos per la notícia sobre l'enfrontament que ha acabat amb un tiroteig. Els fets han estat el tema de conversa majoritari en els establiments del poble, on la majoria de veïns mostraven incompresió per la mort del jove i asseguraven que el pressumpte agressor és una persona "conflictiva i vinculada al tràfic de drogues". De fet, un veí que ha preferit conservar el seu anonimat ha explicat que aquesta setmana va veure el sospitós del crim "visiblement afectat pels efectes de les drogues" en un carrer cèntric del municipi.

La preocupació pels familiars del jove traspassat a portat a molts habitants a concentrar-se davant del dispositiu policial que s'ha desplegat davant del carrer de Sant Martí, on s'ha produït el tiroteig. Fins a les 12 del migdia, quan s'ha dut a terme l'aixecament del cadàver, l'accés a la zona s'ha mantingut tancat. El carrer està situat al sector ponent del municipi, en una zona propera al turó del Morral, per on l'agressor s'hauria escapat després de la baralla. Al davant de l'habitatge del sospitòs, que es troba precintat, encara hi havia restes de sang de la víctima sobre la vorera.

Un veí del carrer de Sant Martí, Josep Lara, ha confirmat a aquest diari que aquesta matinada s'han sentit crits i dos trets al carrer on s'han produït els fets. El testimoni ha explicat que quan ha sortit a atendre la víctima, aquest presentava una greu ferida al clatell, "que no semblava causada per una bala, sinó per una caiguda". Lara ha explicat que el jove presentava "un estat molt greu" i, quan han arribat els serveis d'emergències, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. També ha afegit que "no era la primera vegada" que el pressumpte agressor feia detonar una arma de foc.