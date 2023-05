Condemnen Banc Sabadell a reintegrar l’import robat del compte d’un manresà

Un advocat manresà, que no vol divulgar la seva identitat, ha guanyat un judici contra el Banc Sabadell després de denunciar-lo per negar-se a tornar-li els diners que li van robar del seu compte bancari. L'entitat bancària al·legava un suposat "ús fraudulent" de la targeta per part de l'usuari, en el moment en què es va produir el robatori. La sentència final, però, estima que el banc ha d'assumir les pèrdues provocades pel furt, un total de 600 euros, tal com estableixen les condicions contractuals de la mateixa entitat.

Els fets es van produir el 5 de novembre del 2021, quan el denunciant va patir un robatori de cartera en sortir de l'estació de Renfe situada al passeig de Gràcia de Barcelona. Entre els documents guardats a la cartera, s'hi trobava la targeta del Banc Sabadell. La part actora afirma que va alertar immediatament a l'entitat bancària per anul·lar la targeta, però, mentre trucava, es van dur a terme dues retirades de diners en efectiu per un import de 500 i de 100 euros. L'advocat assegura que ignora com van conèixer la contrasenya per a treure l'efectiu, però, en tot cas, manifesta que va ser una operació no autoritzada.

Les condicions contractuals de la targeta estableixen que abans de la notificació de la pèrdua o robatori de la targeta, quedarà limitada a 50 euros (la responsabilitat del titular en operacions no autoritzades), sempre que no s'hagi actuat de forma negligent o fraudulenta en la custòdia de la targeta, en la confidencialitat del número secret i en la comunicació al banc. En relació amb la responsabilitat del banc en cas d'operacions no autoritzades, s'estableix que el banc retornarà l'import que s'ha retirat sense el permís del titular de la targeta. Partint del compromís que assumeix l'entitat, el manresà va reclamar al banc el retorn dels diners robats, però aquest es va negar a reintegrar-li l'import.

La part demandada va manifestar davant del jutjat que les dues operacions que es van dur a terme el 5 de novembre, concretament a les 14.54 i a les 14.56 hores, van ser des d'un caixer de Banco Santander de Barcelona, degudament autoritzades amb el codi de la targeta. En aquest sentit, considera que la part actora reclama una indemnització per uns presumptes danys i perjudicis soferts per un "suposat ús fraudulent de la targeta de crèdit". L'entitat també va destacar en el judici que la denúncia es va presentar quatre hores després dels fets, de forma que argumenta que el titular de la targeta "va actuar amb negligència" per no comunicar el robatori de forma immediata.

Davant de les acusacions, l'advocat denunciant va aportar com a proves la denúncia presentada als Mossos d'Esquadra, en data del 5 de novembre, una fotografia de la pantalla del seu telèfon mòbil on consten les trucades al Banc Sabadell a les 14.36, 14.53 i a les 14.54 hores i una fotografia detall de les operacions bancàries no autoritzades fetes a les 14.54 i a les 14.56 hores. A banda, també va portar com a material adjunt les condicions contractuals de la targeta i la resposta de l'entitat bancària a la seva reclamació.

En la sentència, la jutgessa Marta Vingut Pladevall, que ha portat el cas, apunta que la part demandada, tot i que afirma que l'actora va ser negligent en el moment d'utilitzar la seva targeta, "no aporta cap prova que pugui acreditar aquesta falta de cura". Així mateix, assenyala que el denunciant acredita que "va actuar amb diligència", mitjançant l'aportació de les trucades que va realitzar el dia dels fets. Aquestes es van fer en el mateix moment en què s'estaven retirant els diners en efectiu de forma fraudulenta, tal com consta en la documentació aportada, de forma que la magistrada considera que el denunciant va actuar d'acord amb les condicions contractuals amb la targeta establertes pel banc.

Finalment, la sentència estima la demanda presentada per l'advocat manresà, de forma que condemna al Banc Sabadell al pagament dels 600 euros a la part interessada, més interessos legals i costos del procediment. De fet, el denunciant explica a aquest diari que el fet d'exercir l'ofici d'advocat li ha permès dedicar temps a la demanda i el judici, però posa de manifest que si un client hagués plantejat la demanda, "probablement, no s'hauria instat perquè les despeses haurien estat superiors al rendiment". En aquest sentit, lamenta que un ciutadà que no és del gremi "té més complicat el fet de defensar els seus drets davant del banc".