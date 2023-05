La Plataforma per la Llengua ha denunciat que la cadena de supermercats Veritas ha acomiadat una treballadora d'un establiment a Puigcerdà per parlar en català a dues persones que s'hi havien adreçat en castellà. L'afectada ha presentat una demanda als jutjats, en considerar que "ha estat discriminada per raó de llengua", segons ha explicat l'entitat en un comunicat.

La Plataforma per la Llengua ha publicat un àudio en què l'encarregat reconeix que l'han cessat del càrrec arran de la queixa de dos treballadors de l'empresa, que es feien passar per clients, i que van ser atesos en català tot i iniciar la conversa en l'altra llengua. La treballadora, però, critica que una companya castellanoparlant es comunicava "en castellà amb tothom i no ha tingut mai cap problema".

Ara, amb el suport de l'entitat, ha denunciat l'empresa als jutjats en considerar que l'acomiadament "s'ha de declarar nul" en tractar-se d'una "discriminació per raó de llengua". En aquest sentit, al comunicat la plataforma afirma que ha de ser "readmesa" i "indemnitzada" pels fets.

L'inici del conflicte

La plataforma ha explicat que els fets van produir-se el 31 de març, quan la treballadora va ser notificada que no havia superat el període de prova. La dona s'havia incorporat a l'empresa el 10 de febrer, i al cap de dos dies de ser-hi, una companya que també hi acabava d'entrar va demanar-li que parles en castellà, perquè "tot i entendre'l, el català no li agradava".

L'entitat recull que l'afectada va seguir fent servir el català a l'entorn laboral i amb els clients, i que "accedia a canviar de llengua si algun client no l'entenia". Al cap de deu dies de la incorporació, l'encarregat hauria enviat un missatge de WhatsApp al grup dels treballadors, alertant que "a l'hora d'atendre un client, se li ha de respondre en el mateix idioma en què s'expressi". No respectar l'ordre, advertia, suposava "una falta greu" i podia "ser motiu de sanció". La consigna s'aplicava tant si el client parlava en català com en castellà.

Un cop ja acomiadada, la treballadora va tornar a l'establiment, on va demanar l'encarregat que li expliqués els motius de l'acomiadament i ho va enregistrar. Va ser llavors, quan el responsable va reconèixer que la seva superior li va explicar que clients d'oficines, és a dir, treballadors de Veritas externs a l'establiment, es van queixar que la dona no va respondre en l'idioma en què ambdós van iniciar la conversa.

La dona respon a l'àudio que cap d'ells va transmetre que no estigués entenent-la. La treballadora, però, denuncia que la seva companya castellanoparlant es comunica "en castellà amb tothom i no ha tingut mai cap problema".

Plataforma per la Llengua també critica que les consignes de l'empresa transmeses per WhatsApp en relació amb els usos lingüístics dels treballadors amb els clients i entre empleats "són mesures abusives i contràries a la llei". En aquest sentit, asseguren que el Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d'alimentació de Catalunya atorga el dret "a fer ús oral i escrit del català en totes les activitats que es desenvolupin en el si de l'empresa, sense cap limitació ni restricció".