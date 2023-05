L'àvia que va ser atropellada ahir per un autobús a Manresa està ingressada amb diagnòstic crític

L'estat de salut de l'àvia que va ser atropellada per un autobús ahir a Manresa s'ha complicat i continua ingressada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb diagnòstic crític, segons ha pogut saber Regió7. La dona, de 68 anys, va ser atropellada juntament amb el seu net de 8 anys a la cruïlla entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de Viladordis de Manresa. El net, per altra banda, va ser traslladat d'urgència amb helicòpter a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona amb ferides greus.

Els fets van tenir lloc aquest dilluns poc abans de les 6 de la tarda. Per causes que es desconeixen, un autobús de la línia L1 en servei va atropellat i atrapar a sota els dos ferits, una àvia i el seu net, quan girava de l'avinguda de Francesc Macià al carrer de Viladordis, just al pas de vianants. La Policia Local de Manresa ha obert una investigació per esclarir la causa dels fets i l'Ajuntament de Manresa va confirmar que el conductor de l'autobús va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues que se li van practicar després de l'accident.