La Guàrdia Civil va detenir el diumenge 28 de maig els dos ocupants d'un vehicle, ambdós de nacionalitat francesa, que transportaven 5.390 paquets de tabac de contraban, 496 grams de picadura de tabac, 15 litres de begudes alcohòliques i més de 3.000 euros en metàl·lic. Els fets van tenir lloc sobre les 6 de la tarda al Pont de Bar (Alt Urgell) quan la policia espanyola va sorprendre un totterreny que circulava a gran velocitat per una pista forestal del municipi. Els dos homes van intentar fugir però finalment van ser detinguts com a presumptes autors dels delictes de contraban, atemptat i resistència a l'autoritat, contra la seguretat viària i falsificació de matrícules.

Els fets van passar al voltant de les 18 h del qual els agents es van adonar de la presència d'un vehicle, amb matrícula francesa i ocupat per dues persones, que circulava a gran velocitat per una pista forestal del terme municipal del Pont de Bar. En arribar al punt on estaven els agents, aquests van fer senyals al vehicle perquè s'aturés, moment en què el conductor va accelerar i, segons la policia espanyola, va intentar envestir un dels agents.

El vehicle va marxar a gran velocitat fins que en una intersecció amb l'N-260 va ser sorprès per una altra patrulla. Va intentar fugir de nou, aquesta vegada sense èxit, ja que el totterreny va xocar amb els marges d'una pista adjacent i va quedar immobilitzat.

Va ser llavors quan els agents van detenir els dos homes, que van oposar una resistència "severa". En inspeccionar el vehicle, s'hi va trobar 5.390 paquets de tabac de contraban de diverses marques, 496 grams de picadura de tabac, 15 litres d'alcohol, i entre les pertinències dels detinguts, es van descobrir 3.032 euros en metàl·lic. A banda, els agents van descobrir que el vehicle duia unes plaques de matrícula falsificades.

Els dos s'han posat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de La Seu d'Urgell.