Les sancions de trànsit interposades a la regió central durant el 2022 van ser un 10% més que les registrades durant l’any 2019, l’últim abans de la pandèmia de la covid-19. Els Mossos d’Esquadra relacionen aquest augment de multes a una possible relaxació general després dels episodis de confinament així com també a altres factors com la posada en marxa de radars en alguns llocs concrets. Sí es compara amb l’any 2021, el creixement és més destacat, però s’explica perquè aquell any encara hi va haver confinaments.

«Venim d’una pandèmia que a nivell social ha sigut un punt i a part. Hem fet una posada a zero de tot el sistema i hem tornat a arrencar. En aquest sentit sí que hem notat certa readaptació a la normalitat», explica l’inspector dels Mossos, Francesc Parra, a Regió7. Una de les multes que més va créixer va ser la de no utilitzar casc, cinturó o altres elements de seguretat, que va augmentar sobretot a les comarques menys poblades de la regió central. «Hem d’incidir en aquesta política i hem d’incidir des de les dues vessants, la del control i la pedagògica», diu Parra. A més, els increments més importants d’aquest tipus de multes s’han donat en comarques poc poblades com l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Moianès o el Solsonès. Això fa que l’increment percentual sigui més accentuat. «Nosaltres ens fixem en les tendències i hem de vigilar aquests propers mesos i anys a veure cap on va», afirma Parra.

Pel que fa a les multes de velocitat, també van augmentar respecte al 2019, però s’han donat diferències importants en les comarques. Per exemple, a l’Alt Urgell hi va haver gairebé 9.000 multes menys per excés de velocitat i això Parra ho relaciona amb l’entrada en funcionament d’un radar de tram a la C-14, a Bassella. En canvi, a l’Anoia, s’ha produït un creixement de quasi 9.000 multes per l’entrada en funcionament d’un nou radar mòbil a la comarca. «Aquest 2022, hem reforçat el sector de trànsit d'allà amb un radar nou. És a dir, s'ha incrementat la capacitat de detecció, amb la qual cosa això s'ha notat en l’augment del volum de denúncies detectades», explica l’inspector.

L’inspector explica que durant la pandèmia de la covid-19 els agents destinats al trànsit es van reduir de forma paral·lela a la reducció del volum de trànsit. Això també ha implicat que fins el 2022 no hi hagués el 100% de dedicació a la tasca preventiva a nivell de trànsit. Això també explicaria en part l’augment de sancions respecte al 2021. Per aquest motiu destaca que la comparació es fa amb el 2019 perquè va ser l’últim any sencer sense afectacions de trànsit relacionades amb la pandèmia.