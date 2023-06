Bombers ha activat una dotació aquest dilluns a les 2 de la matinada per apagar un incendi a la Pobla de Claramunt. L'incident s'ha registrat en un pis del número 20 del carrer Sant Procopi, on ha començat a cremar la campana extractora de la cuina. El foc no ha deixat cap altra afectació més enllà de l'electrodomèstic calcinat.